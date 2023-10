Italia-Malta (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per il gruppo C nelle qualificazioni a Euro 2024. Si gioca allo Stadio San Nicola di Bari, praticamente tutto esaurito con oltre 52mila biglietti venduti. Arbitra il croato Strukan, assistito dai connazionali Zobenica e Jaksic, con Jovic quarto uomo, Bebek e Zebec al Var. Gli Azzurri sono secondi in classifica con 7 punti come Ucraina e Macedonia del Nord, che si affrontano oggi pomeriggio a Praga e hanno giocato una partita in più dell'Italia, a meno 6 dall'Inghilterra che sfiderà martedì sera a Wembley.



IL REGOLAMENTO - Le prime due squadre classificate in ognuno dei 10 gironi si qualificano direttamente alla fase finale di Euro 2024, raggiungendo la Germania (Paese ospitante): obiettivo già centrato da Belgio, Francia e Portogallo. Poi gli ultimi tre posti disponibili saranno determinati dagli spareggi: 12 squadre saranno selezionate in base alle loro prestazioni nella Nations League 2022/2023. Le vincitrici dei gironi delle leghe A, B e C ma, in caso di qualificazione già acquisita, allora saranno sostituite dalla squadra successiva meglio classificata nella loro lega. Se non ci sono abbastanza squadre non qualificate nella stessa Lega, si passa alla Lega successiva, fino ad arrivare alla Lega D. L'Italia è arrivata terza nell'ultima edizione della Nations League dietro a Spagna e Croazia, quindi se queste due nazionali dovessero qualificarsi, gli Azzurri andrebbero agli spareggi anche se non dovessero classificarsi tra le prime due del girone C.



LE ULTIME - Senza Tonali e Zaniolo travolti dallo scandalo scommesse (oltre agli altri indisponibili Pellegrini, Zaccagni, Chiesa, Immobile e Retegui), Spalletti si affida al blocco Inter con Darmian, Bastoni, Dimarco e Barella oltre ad Acerbi e Frattesi in panchina. Dove si accomodano pure Di Lorenzo, Cristante e Scamacca, che potrebbero giocare dall'inizio martedì in Inghilterra. A centrocampo spazio a Bonaventura, nel tridente Berardi e Kean esterni d'attacco ai lati di Raspadori.

Dall'altra parte l'italiano Michele Marcolini (ex centrocampista di Bari, Atalanta e Chievo) deve fare a meno dello squalificato Borg oltre agli infortunati Teuma e Jones.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. CT Spalletti.MALTA (3-5-2): Bonello; Attard, Pepe, Muscat; Mbong, Guillaumier, Kristensen, Yankam, Camenzuli; Satariano, Nwoko. CT Marcolini.