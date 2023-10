vedrà la Nazionale tornare a giocare nel capoluogo pugliese sette anni dopo l’amichevole disputata con la Francia nel settembre 2016. Ha riscosso successo la politica dei prezzi popolari (biglietti a partire dai 14 euro) così come le diverse promozioni messe in atto dalla FIGC: la ‘promo famiglia’, riservata ad un gruppo familiare di minimo 3 persone, è andata esaurita, mentre sono ancora disponibili i biglietti ridotti per gli Under 12, gli Over 65 e gli studenti universitari.Gli ultimi tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.PREZZI DEI BIGLIETTI- TRIBUNA D’ONORE Euro 60- TRIBUNA OVEST PRIMO E SECONDO ANELLO Euro 40- TRIBUNA OVEST PRIMO E SECONDO ANELLO RID. OVER 65 Euro 35- TRIBUNA OVEST PRIMO E SECONDO ANELLO RID. VIVOAZZ. Euro 30- TRIBUNA EST PRIMO E SECONDO ANELLO Euro 30- TRIBUNA EST PRIMO E SECONDO ANELLO RIDOTTO OVER 65 Euro 25- TRIBUNA EST PRIMO E SECONDO ANELLO RID. VIVOAZZURRO Euro 20- TRIBUNA EST PRIMO E SECONDO ANELLO RIDOTTO UNDER 12 Euro 5- CURVE Euro 14- CURVE RIDOTTO UNIVERSITARI Euro 10I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai bambini nati dopo il 14 ottobre 2011, mentre i biglietti ridotti Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 14 ottobre 1958. I biglietti ridotti Vivoazzurro sono riservati ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card. I biglietti di Curva ‘Ridotto Universitari’ sono riservati agli studenti universitari, iscritti all’anno accademico in corso: i tagliandi possono essere acquistati solo presso i punti vendita Vivaticket a presentazione del tesserino universitario.È attiva la vendita dei pacchetti di Corporate Hospitality: per dettagli e offerte scrivere a hospitality@figc.it.I diversamente abili potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra lunedì 2 e venerdì 6 ottobre fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/, a condizione di essersi registrati allo stesso link entro venerdì 29 settembre.I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2023 con diritto al posto in Tribuna d'Onore potranno accedere alla Tribuna d’Onore previo invio documentazione (tessera personale e documento di identità valido) alla mail accrediti.tesserefederali@figc.it fino ad esaurimento dei posti disponibili. Altrimenti verranno ricollocati al Primo Anello Ovest. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2023 non aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore avranno accesso al Primo Anello Est previo invio documentazione (tessera personale e documento di identità valido) alla mail accrediti.tesserefederali@figc.it fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le richieste potranno essere inoltrate da mercoledì 4 a venerdì 6 ottobre.La FIGC si riserva il diritto di invalidare il titolo di accesso e/o non consentire l’accesso o la permanenza all’interno dell’impianto sportivo in caso di violazione delle presenti condizioni di biglietteria o qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il possessore del titolo si sia reso responsabile di atti che mettano a repentaglio le condizioni di sicurezza all’interno o all’esterno dell’impianto. I tifosi ospiti possono acquistare i biglietti solo per il settore ospiti tramite la Federcalcio maltese. La FIGC raccomanda di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. La FIGC non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.