Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita vinta 9-1 dagli Azzurri contro l'Armenia: "La serata è stata bella, era l'ultima di qualificazione. L'abbiamo presa bene e non si fanno nove gol a caso, è perché hanno messo tutto quello che potevano mettere".



SU ZANIOLO - "Penso a tutti i giovani che stanno migliorando, e le partite internazionali danno forza alle qualità che già hanno. Si tratta solo di attendere tempo".



STRISCIA RECORD - "10 partite vinte su 10 sono qualcosa di straordinario. Poi abbiamo sei mesi per preparare l'Europeo: sappiamo di dover migliorare alcune cose e la difficoltà purtroppo sarà lasciare a casa qualcuno dei 23 che meriterebbe di entrarci".



EUROPEO... - "Se ora firmerei per entrare tra le prime quattro d'Europa? Già che ci siamo continuiamo a vincere così, se fosse possibile sarebbe meglio. L'annata migliore sarà quella in cui si vince veramente qualcosa".