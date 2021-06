Il ct della Nazionaleha analizzato a Rai Sport la netta vittoria contro la Svizzera, che qualifica l'Italia agli ottavi di finale dell'Europeo: ", avremmo potuto segnare prima,, eravamo in difficoltà ma poi siamo andati a prenderli alti. I ragazzi sono stati bravissimi, tanto caldo e seconda partita in cinque giorni".e il cambio di modulo in corsa: "Abbiamo scelto di passare a 3 per metterci tranquilli e rifiatare. L'ultima col Galles? Dobbiamo giocare per vincere anche la prossima e poi vedremo cosa accadrà".