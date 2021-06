Roberto Mancini, Ct dell'Italia, parla della Nazionale e dell'Europeo che è alle porte: "Siamo sempre stati tirati in ballo per essere una squadra che si difendeva e attaccava in contropiede, ma le cose cambiano e ci abbiamo provato. Abbiamo messo in campo una mentalità diversa e se i risultati vengono, è tutto più facile. Le cose stanno andando bene e siamo sicuri di poter giocare un bel calcio e avere le nostre chances per la vittoria finale".