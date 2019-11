Torna a parlare Roberto Mancini, il ct della Nazionale ha commentato il prossimo sorteggio per la fase finale di Euro 2020: "C'è qualcosa di illogico? Il Portogallo in terza fascia è illogico, è tra le migliori d'Europa e campione uscente... - ha spiegato a Rai Sport - Ma il sorteggio si basa sui gironi, sei sono le teste di serie e qualcuno per forza doveva andare in pot 2 o 3".



ASPETTA KEAN - Selezione quasi definita, ma c'è spazio per qualche sorpresa e una di queste potrebbe essere Moise Kean. L'attaccante vive un momento complicato all'Everton, ma da Mancini arriva un'apertura importante: "Io spero che possa trovare un club che lo metta nelle condizioni di giocare sempre: se fosse così è uno dei giocatori che può venire ad Euro 2020, ma dipende da cosa farà da qui a maggio".



NIENTE PAURA - Un ultimo commento sul caos in Lega dopo le dimissioni di Miccichè: "Quando siamo arrivati c'era il commissariamento della federazione e non abbiamo mai avuto problemi, non credo che ne avremo adesso che tutto diventa più difficile".