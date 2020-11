Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato da casa (è infatti positivo al Covid-19) a Rai Sport dopo la qualificazione dell'Italia alle Final Four di Nations League: " Sarà sicuramente un bellissimo appuntamento, arriverà dopo gli Europei e ci farà molto piacere. Abbiamo delle buone possibilità di fare bella figura e cercheremo di farla. Devo solo che ringraziare lo staff e i ragazzi che oggi non c'erano ma hanno comunque contribuito. Abbiamo ragazzi giovani molto bravi, bisogna farli giocare anche se all’inizio hanno difficoltà. Ce ne sono tanti, i settori giovanili sono fondamentali. Investitura per Bastoni? Ragazzo giovane, questa settimana ha fatto 3 partite in 10 giorni giocando sempre meglio. Molto giovane, può migliorare tantissimo, può diventare il nuovo Chiellini o il nuovo Bonucci. Ce ne sono altri nell’Under 21, nelle giovanili, devono solo giocare.