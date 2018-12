Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, è intervenuto a Sky Sport per commentare il sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2020: Un buon sorteggio. Evitata la Germania, poi tutte le squadre andavano bene. Dobbiamo qualificarci, le partite vanno giocate e vinte il più possibile per salire nel ranking e andare al sorteggio per il Mondiale nella miglior posizione possibile. La nostra storia è diversa, non è quella della mancata qualificazione ai Mondiali che può capitare. Noi abbiamo sempre lottato ai vertici, abbiamo vinto 4 Mondiali e un Europeo. Questa è la nostra storia e dobbiamo tornare dove meritiamo, ci vorrà un po' di tempo ma stiamo migliorando. I ragazzi stanno giocando bene, intraprendendo la strada giusta. Abbiamo superato un momento difficile, rinascita è la parola giusta: i giocatori italiani son bravi e possiamo migliorare molto. Questi mesi sono quelli più difficili perché non vedrò la squadra fino a marzo, spero che continuino a far bene con i propri club. Seguiremo altri più giovani per costruire il futuro, poi inizieremo a fare seriamente per provare a vincerne più possibile. Punteremo sul gioco, quella è la cosa più importante. Se la squadra gioca bene, poi riesce a vincere".