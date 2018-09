Dopo il pari nella gara d'esordio contro la Polonia, la Nazionale italiana prepara la sfida contro il Portogallo, in programma domani sera al Da Luz di Lisbona. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha intenzione di fare alcuni cambi rispetto alla partita di venerdì: maglia da titolare per Chiesa, tra i migliori contro la squadra di Brzeczek, mentre dall'altra parte Berardi e Bernardeschi si contendono il posto. Chance per Immobile al centro dell'attacco: l'attaccante della Lazio rileverà Mario Balotelli, apparso in ritardo di condizione. A centrocampo ci sarà Bonaventura al fianco di Jorginho, con uno tra Benassi e Gagliardini (favorito il secondo), mentre in difesa l'unica novità è Criscito, che a sinistra prende il posto di Biraghi. Confermato Donnarumma tra i pali dopo l'ottima prestazione contro la Polonia, con Bonucci e Chiellini al centro della retroguardia.