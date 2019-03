Roberto Mancini si confessa. Il commissario tecnico dell'Italia è stato il protagonista di una lunga intervista a Esquire, nella quale torna sui suoi peccati di gioventù, come il no a Sacchi per Usa '94: "Dire all'allenatore della Nazionale: 'Guarda, io non vengo più', è il più grande errore che si possa fare. Al Mancini ragazzo direi di impegnarsi al massimo negli allenamenti, dal primo momento. Perché io, invece, ho pensato che bastasse la tecnica, il dono avuto dal Signore, per giocare, e dai sedici ai diciannove anni ho buttato del tempo prezioso. Avrei potuto fare molto meglio".