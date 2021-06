L'Italia di Mancini come l'Italia di Marcello Lippi. No, non per il risultato finale, quello si vedrà, ma per il coinvolgimento dell'intera rosa: con gli ingressi di Raspadori e Castrovilli contro il Galles, infatti, tutti i giocatori di movimento hanno messo piede in campo, come nel 2006. In più, il ct fa uscire Donnarumma per far entrare Salvatore Sirigu: Lippi non aveva mai tolto Buffon.