Vigilia di amichevole. In vista degli Europei, la Nazionale scende in campo domani alle 20.45 a Cagliari contro San Marino: "Questi giorni di lavoro sono stati importanti per valutare le condizioni fisiche dei calciatori. I ragazzi sono tranquilli e rilassati, i cambi di squadra coincidono spesso con un Europeo o con un Mondiale, ma non vedo grandi problemi".



SUGLI INFORTUNATI - "Lo staff medico sta curando gli infortunati. Pellegrini sta migliorando molto, Verratti sta recuperando più velocemente del previsto, Sensi è da valutare in questi giorni. Penso che Verratti ce la possa fare, ha avuto un miglioramento enorme in 15 giorni. Sensi mi preoccupa un po'".



SU SAN MARINO - "L'amichevole di domani serve a lavorare sui nostri concetti di gioco e a valutare meglio qualche giocatore".



SU RASPADORI - "Raspadori si è allenato a parte in questi giorni, dobbiamo capire se andrà con l'Under 21 o se resterà qua. Credo che possa avere un grande futuro".



LA FORMAZIONE - "Domani giocheranno Cragno, Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi, Cristante, Pessina, Castrovilli, Bernardeschi, Kean, Grifo".