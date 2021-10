L'perde l'imbattibilità dopo tre anni e 37 partite, in finale di Nations League va la Spagna. Il ct azzurrocommenta alla Rai al termine dell'incontro: "Le partite sono così, a volte certi episodi ti condizionano. Il primo tempo sarebbe potuto finire 1-1, poi loro tecnicamente giocano benissimo. E' un dispiacere così, saremmo dovuti rimanere in undici: abbiamo commesso un errore che a questi livelli non si deve fare".- "Non l'ho vista, ma non cambia niente. Leo doveva fare attenzione prima quando si è fatto ammonire per proteste, non si deve fare ammonire".- "Siamo stati bravissimi, fare un gol e non subirne un altro... E' stata una bella prestazione, complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto. Avevamo bisogno di giocatori un po' più freschi. Nel momento che abbiamo fatto i cambi la freschezza ci ha aiutato".- "Dispiaciuto per i fischi a Gigio".- "Visti i giovani della Spagna, un segnale per l'Italia? E' giusto. Anche noi avremmo potuto giocare con qualche giocatore più giovane, poi ci sono situazioni che vanno rispettate. Però questa sconfitta ci ha dato grande forza".- Mancini poi ha aggiunto in conferenza stampa: "I fischi a Donnarumma? Sicuramente non gli hanno fatto piacere, così come non hanno fatto piacere a noi, ma cosa potevamo fare? Siamo grandi ed è accaduto". E ancora: "Ci è dispiaciuto, giocava l'Italia e non era una partita di club. Si poteva anche mettere da parte per una sera questa situazione e fischiare in un eventuale Milan-PSG: l'Italia è l'Italia e viene prima di tutto".