Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, parla a margine del Social Football Summit, in programma a Roma oggi e domani, partendo dal passato e dalla Sampdoria con la quale ha scritto la storia: "Mantovani era avanti 50 anni rispetto al calcio. Quando andava male lasciava passare un mese e poi ti chiamava in sede a sorpresa e ti rimproverava".



SUI SOCIAL - "Io non sono social. Però è molto utile. Io però non metterei la vita privata come fanno certi giocatori. Mi faccio molto aiutare. I like li metto io. Però non vedo bene e quindi magari sbaglio".



SU MIHAJLOVIC - "Con grande piacere sembra stia andando molto bene. Tornare a casa è stupendo".



SUI CONVOCATI - "I convocati mi piace darli sui social. Però non dialogo quasi mai. Sono troppi non riuscirei a stare dietro a tutti tutto il giorno col cellulare in mano".



SU TWITTER - "Twitter è interessante. Molte notizie ogni minuto. Facebook meno. Instagram è bello per le foto. L'utilizzo dei social è di chi sta intorno ai giocatori? Uno non si dovrebbe intromettere. Se scrivo qualcosa devo farlo io non altri".



SULL'ITALIA - "Un anno fa è stato difficile. Appena fuori dai mondiali la situazione generale era triste. Importante è stato rinnovare il più possibile, dare fiducia a ragazzi senza presenze in Serie A. Abbiamo avuto coraggio cercando la tecnica nei calciatori. Il mio merito è avere collaboratori che vengono dalle giovanili e che conoscevano i giovani. Io ho avuto coraggio come con Zaniolo, con Scamacca che fa fatica a giocare in B, con Kean e Tonali".



SULLE POLEMICHE - "L'Italia è un paese di polemici: tutti prima volevano il Var, ora tutti sono contro il Var. Siamo gli unici al mondo, ognuno pensa di avere la risposta giusta. Ma è anche il bello di noi italiano".



SULLE VITTORIE - "Non credo sia una casualità aver vinto tutto, ma la cosa importante è che abbiamo acquisito mentalità e che giochiamo bene. Gli stage? Non ne chiedo altri se no miglioriamo troppo...Si è creata un'atmosfera fantastica, non è facile quando hai così tanti giocatori di squadre diverse. Nessuno vuole andare a casa. Ai tempi nostri se non giocavamo chiedevamo di tornare a casa...".



I RICORDI - "Nel 1984 a New York non tornai proprio a letto. E Bearzot mi disse: 'Con me hai chiuso!'. Era l'ultima partita, non ero mai stato a New York in vita mia. Uscii con i grandi: c'erano Tardelli e Gentile. Sono rientrato alle 6.30, Bearzot mi fece un mazzo... L'errore fu non chiedere scusa. Per timidezza. Al mio posto chiamò Vialli a Messico '86. Il Mancini allenatore sarebbe andato d'accordo col Mancini giocatore? . Il Mancini allenatore sarebbe andato d'accordo col Mancini allenatore. 19 anni fa stavo iniziando a fare l'allenatore: promisi che prima dei 60 anni avrei fatto pace con l'Azzurro facendo il ct. Per me è un sogno rappresentare l'Italia. A Italia '90 eravamo i più forti, mi sono ripromesso che da ct avrei vinto Mondiale ed Europeo".



SUL SORTEGGIO - "Per il mio 54esimo compleanno mi auguro un sorteggio senza Francia e Portogallo possibilmente. Ma sinceramente non mi preoccupo, anche perché giochiamo all'Olimpico".



SULLA ROSA - "Uno-due giocatori ballano, ma il gruppo è quello. Purtroppo qualcuno non ci sarà, mi spiace molto. 33/35 lo meriterebbero, ma non posso chiamarli tutti".



SU BALOTELLI - "​Balotelli in Azzurro? Mancano ancora sei mesi…".