A seguito degli infortuni subìti ieri nel corso della gara Nord Macedonia-Italia,(affaticamento muscolare adduttori coscia destra) e(risentimento muscolare tricipite surale destro) hanno lasciato il ritiro della Nazionale, per far rientro al proprio club e seguire le cure previste per recuperare dai rispettivi problemi., in vista del match contro l’Ucraina, in programma martedì sera a San Siro,, viste anche le precedenti rinunce di Lorenzo Pellegrini e Federico Chiesa,, esterno del Bologna, che raggiungerà nel pomeriggio il centro sportivo di Milanello, dove la Nazionale è in ritiro da ieri notte.