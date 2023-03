Con Malta, l'Italia non può più sbagliare per non compromettere fin da subito la corsa alla qualificazione per i prossimi Europei. Il ct Roberto Mancini ha però dalla sua la cabala. Da giocatore della Nazionale, ha segnato il 50% delle sue reti con la maglia dell'Italia proprio contro Malta: due su quattro, grazie alla doppietta del 24 marzo 1993.