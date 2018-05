Prima conferenza stampa della vigilia per il neo commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, che ha presentato l'amichevole che vedrà domani l'Italia impegnata a San Gallo contro l'Arabia Saudita, formazione che giocherà i Mondiali.



SULLA PARTITA - "Mi aspetto entusiasmo e voglia di divertirsi. Essere in nazionale è bello e importante, per chi debutterà sarà un momento significativo della loro vita. E' un nuovo inizio, e credo sia una cosa molto importante. La motivazione sarà forte, non snobberemo la partita".



SENSAZIONI - "Sono buone. Abbiamo passato tre giorni insie me , i ragazzi si sono applicati nonostante siamo a fine campionato e c'è stanchezza".



SULLA GESTIONE VENTURA - " Quando le cose vanno così male non è mai colpa di una sola persona, sarebbe troppo semplice. Ora dobbiamo pensare al futuro, l’importante è che i ragazzi siano spensierati e giochino al calcio, anche facendo degli errori o concedendo qualcosa. Divertirsi e giocare è la cosa più importante in queste tre partite".



SULLA FORMAZIONE - "Non la svelo. Posso però dire che il portiere domani è Donnarumma. Balotelli vedremo, so che ci tiene a giocare contro la Francia a Nizza, per domani non so ancora. Il portiere è l’unica cosa certa, e sarà Donnarumma".



SU BALOTELLI - "Mario è un giocatore importante, era stato chiamato anche da Ventura ma aveva avuto problemi fisici. Sarà uno degli attaccanti del gruppo. Tutto dipenderà da lui, se sarà in forma, giocherà bene e si impegnerà come ha fatto in passato non ci sarà nessun tipo di problema".