Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato a margine della cerimonia per il Golden Boy: "La Nazionale è un grande orgoglio perché non capita a tutti. A volte puoi allenarla ma non sei libero. Quando sono arrivato il momento non era semplice, ma il momento va ai ragazzi giovani che in poco tempo sono diventati bravi. Perché hanno capito il loro vero valore.L'Italia deve partire per vincere. Sappiamo che ci sono nazionali più attrezzate di noi perché hanno iniziato il loro percorso prima di noi ma all'Europeo in gara secca può succedere qualsiasi cosa".