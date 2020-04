, ct della Nazionale, è intervenuto in diretta a Sky Sport: "Nessuno di noi avrebbe voluto non giocare gli Europei, è la più grande amarezza. Purtroppo se ne sono andate tante persone, è la cosa più difficile da accettare. A livello calcistico, che passa comunque in secondo piano, a noi può comunque andar bene. Siamo giovani, continuiamo a lavorare per migliorare"."Lascerà tanta tristezza in molte famiglie italiane, è la cosa più drammatica e difficile da accettare. Per quello che ci riguarda, parleremo con il presidente: ho proposto di organizzare un'amichevole tra la Nazionale e i dottori per ringraziarli. E' una Nazionale con tanti valori umani"."Giocando adesso avremmo avuto possibilità, ma c'erano squadre più preparate perché partite prima nel ringiovanire la squadra. Con un anno in più i ragazzi giocheranno ancora partite importanti, miglioreranno. Le possibilità di allenarci saranno poche"."Dove giocherà? Vedremo. Intanto speriamo recuperi al 100%, è giovane e migliorerà tecnicamente e tatticamente. Può ricoprire diversi ruoli, è una fortuna per lui e per noi. Ci siamo sentiti all'inizio, poi stava bene"."La strada dev'essere quella. L'aspetto positivo è l'essere propositiva: se giociamo partite prima dell'Europeo possono esserci varianti, magari usciranno giocatori più giovani. Ci siamo arrivati per step, in Nations League abbiamo fatto bene tre partite e una meno bene, in Portogallo"."Non siamo così carenti. Ci sono giocatori che possono migliorare e devono giocare di più. Siamo messi abbastanza bene in tutti i reparti, se proprio dobbiamo trovare un ruolo dobbiamo cercare qualcuno dietro a Ciro (Immobile, ndr) e al Gallo (Belotti, ndr)"."Per le qualità che aveva e ha, Mario è tra i migliori centravanti in assoluto, ma non basta. Anche quest'anno a Brescia non ha fatto tanto, lo sa anche lui. La sua speranza è rivedere il Mario del City o degli Europei 2012. Le porte aperte sono aperte per tutti"."Castrovilli si è affacciato da poco alla Serie A, ma sta facendo bene. Con i piedi abbiamo tanti giocatori buoni, Verratti può giocare benissimo come centrocampista offensivo"."Sono molto felice in Nazionale, anche se non ci vediamo da tempo. Cercheremo di far bene e di vincere Nations League ed Europeo. Il Mondiale? Non lo so, vedremo cosa accadrà. Spero di essere il CT della Nazionale che torna a vincere l'Europeo"."Con Daniele avevo parlato prima che decidesse di andare in Argentina, c'era questa possibilità. In futuro non si sa mai, tutto è possibile"."Zaniolo non è un 9, speriamo in Kean. Esposito? Mi piace, più ne abbiamo meglio sarà".