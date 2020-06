"Credo che anche l'anno prossimo faremo una bella figura. Speriamo con gli stadi pieni, anche prima...". Questo è l'auspicio di Roberto Mancini, ct della Nazionale azzurra, ospite del programma di Rai 1 'Top Dieci', a proposito dell'Europeo rinviato a causa dell'emergenza Covid-19.



ALLENATORI - Mancini ha poi stilato una classifica degli allenatori più amati: "Prendo Tarcisio Burgnich, che mi lanciò in Serie A quando ero ragazzino; poi c'è Vujadin Boskov, che venne alla Sampdoria in un momento abbastanza difficile per me, e riuscimmo a vincere il campionato. Al primo posto metto Sven-Goran Eriksson, per me più un fratello che un allenatore. Sono allenatori completamente diversi, di epoche differenti; ho preso molto da loro”.



IDOLI - “Ronaldo perché era un fenomeno. Poi Gianluca Vialli e Diego Armando Maradona".



SUCCESSI - “Record di vittoria con la Nazionale? Sì, anche se poi sarà più importante per noi vincere. Poi la Premier League col Manchester City e al primo posto lo Scudetto con la Sampdoria, qualcosa che sarà difficilmente ripetibile".