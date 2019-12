Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, parla ai tecnici del campionato saudita: "Vogliamo vincere gli Europei. La situazione è difficile ma dipende da noi, se in questi sei mesi miglioreremo. Ci sono Nazionali più forti ma una partita è aperta a ogni risultato: anche quando affronti qualcuno più forte succede, crediamo nelle nostre qualità e l'obiettivo è il campionato d'Europa. Italia, Francia, Germania, Spagna, partono sempre per vincere. Dobbiamo partire per vincere anche se siamo più indietro, gli altri hanno iniziato prima ma quando parti, devi puntare all'obiettivo massimo. La Nazionale italiana ha un grande passato e vogliamo un grande futuro"