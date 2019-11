Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato a Rai Sport al termine del successo contro la Bosnia: "Dieci vittorie consecutive? Fa piacere, superare un mito come Pozzo è un grande traguardo. Ora dobbiamo vincere come lui. Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice, ho visto un'ottima Italia, abbiamo giocato bene, abbiamo messo la partita subito sul binario giusto. Due anni fa la partita con la Svezia? Questo è il calcio, sono stati bravi i ragazzi a trovarsi subito e a sposare il progetto tecnico. Oggi hanno giocato bene tutti. Tonali? E' andato bene, non è Verratti ma ha caratteristiche simili. Ha giocato lui e non Zaniolo perché nella Roma Zaniolo sta giocando in una posizione diversa. Difetto? Negli ultimi 15 minuti abbiamo difeso troppo bassi".