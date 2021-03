Roberto Mancini, ct dell'Italia, parla dopo la vittoria sulla Bulgaria a Rai Sport: "Le partite sono molto difficili, soprattutto quando affronti squadre come stasera che si mettono dietro la palla e vogliono il contropiede. Se non la sblocchi, è dura. Siamo in un momento dove forse i giocatori sono un po' stanchi, ma non abbiamo mai rischiato niente nel primo tempo, una volta sola nel secondo su errore nostro".



IL MOMENTO - "Come ho detto, le partite facili non esistono. Quando trovi un po' di difficoltà devi sbloccarla. Sensi oggi ha fatto un'ottima partita. Il secondo tempo di Parma? Lo abbiamo gestito, sbagliando. Oggi dopo il secondo gol siamo andati alla ricerca del terzo. Belotti era il rigorista. I gol? Non mi sembrano che le altre vincano sempre 8-0 queste partite, sappiamo che la differenza reti è importante. Ma noi puntiamo a battere la Svizzera".