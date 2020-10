Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato a Nos.nl in vista della sfida di Nations League con i Paesi Bassi: "Abbiamo avuto qualche problema con i tamponi, ma ora è tutto a posto. Siamo concentrati in vista della partita. Non ci sono stati grandi problemi e siamo pronti. Giocare a Bergamo è speciale per ciò che è successo, ma non ci servono ulteriori motivazioni per questa gara. Abbiamo una buona squadra con tanti giovani, sono ragazzi importanti per il futuro e abbiamo bisogno di crescere per l'Europeo. Spinazzola è un buon giocatore, ha giocato per la Juventus e ora è alla Roma: può crescere ancora, ma è già un ottimo calciatore. Ad Amsterdam abbiamo disputato un'ottima partita, stasera vogliamo ripeterci: sappiamo che sarà difficile, ma vogliamo vincere. L'Olanda gioca sempre un bel calcio, anche quando perde la partita. De Boer? Sarà la terza partita in panchina, è normale avere difficoltà ma ha una buona squadra e ottimi giocatori a disposizione".