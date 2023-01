Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato così a margine della presentazione della partnership tra la Figc e Adidas: “L’Italia è amata nel mondo per tante cose, anche per la Nazionale. Esordiremo a marzo con l’Inghilterra, non sarà semplice, loro sono una nazionale molto forte, ma vogliamo fare bene. Anche per prepararci alla Nations League. Chi prendere tra Croazia, Olanda e Spagna? Nessuna preferenza, l’importante è vincere”