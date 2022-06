passerà alla storia della Nazionale comePrima c’è stato’, che sembra molto più lontano di un anno fa. Pcon la sconfitta in casa contro ladel Nord, che ci ha negato la partecipazione al Mondiale, dopo avere pareggiato quattro gare su cinque sulla strada della qualificazione, in questo caso senza la possibilità di vincere ai supplementari o ai rigori., che non ci aveva mai battuto in una gara ufficiale, con cinque gol al passivo come era successo l’ultima volta quando Mancini non era ancora nato, nel 1957 contro la Jugoslavia., ripensando alla fresca lezione di gioco subitache all’inizio del mese ci aveva battuto 3-0.E allora è facile ripensare alle dimissioni del c.t. Prandelli e del presidente federale Abete, dopo l’uscita della Nazionale al primo turno del nostro ultimo Mondiale disputato nel 2014 in Brasile. Oppure, per avvicinarci alla penultima bocciatura premondiale del 2017, è facile pensare al linciaggio morale subito dal c.t.e dal presidente federaleche dopo lo 0-0 contro la Svezia furono spazzati via dalle critiche, con la differenza non lieve che la Svezia vale più della Macedonia del Nord e soprattutto che allora Buffon e compagni erano arrivati secondi nel girone, dietro la già favoritae non la piccola Svizzera.ma rispetto a loro ha la colpa di avere proposto a Mancini un contratto fino al 2026, non dopo il successo nell’Europeo come premio, ma prima e cioè a scatola chiusa.Europeo 2021, Mondiale 2022, Europeo 2024 e Mondiale 2026, come non era mai successo a nessuno altro c.t. in passato,che avevano vinto un Mondiale. Questo è stato il grave errore di Gravina, che dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord è stato costretto a confermare Mancini per evidenti questioni di bilancio, mentre il c.t. non ha avuto il buon gusto di fare almeno la finta di dimettersi, nel timore di perdere i milioni del contratto.ma se continuerà con i suoi esperimenti difficilmente otterrà altri successi., tra l’altro di incerta qualità e troppo pochi italiani soprattutto giovani, ma una Nazionale non si ricostruisce lanciando esordienti in continuazione, molti dei quali non hanno mai giocato in serie A.da seguire a oltranza, specialmente in una squadra che cambia in continuazione e più in generale in un organico extralarge di 30 e oltre convocati per volta, che non favorisce certo l’unione e soprattutto l’attaccamento alla maglia.. La triste morale è che siamo fuori dal Mondiale e dovremo soffrire per qualificarci al prossimo Europeo.. E come insegna la storia degli altri, perché anche la Danimarca nel 1992 e la Grecia nel 2004 hanno vinto un Europeo ma poi si sono fermate lì.