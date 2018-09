Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini apre il raduno a Coverciano con la propria conferenza stampa. Tre giorni di ritiro che prepareranno gli Azzurri alle gare di Nations League contro la Polonia - 7 settembre a Bologna - e il Portogallo - 10 settembre a Lisbona - con cinque esordienti e tante conferme. Le dichiarazioni dell'allenatore dall'Aula Magna "Luigi Ridolfi":



Il tempo degli esperimento è finito? "Dobbiamo trovare i giocatori, la maggior parte era con noi anche a giugno. Ne abbiamo aggiunto qualcuno, anche giovane. Inizia la Nations League, competizione importante, meglio delle amichevoli. Il nostro obiettivo è vincere il gruppo"



Come è ripartita la stagione? "Si era conclusa meglio, tutti giocavano. Ora qualcuno lo sta facendo poco. Avendo qualità, troveranno spazio"



Pochi italiani che giocano? "Momento più basso per questo tipo di situazione, dobbiamo trovarli e anche per questo ho chiamato i più giovani che non riusciamo a vedere la domenica"



Zaniolo senza presenze in A? "Un Under-19 che arriva da una finale, a diciannove anni deve giocare e fare la Nazionale. In passato in tanti sono scesi in campo molto giovani con la maglia azzurra, se farà bene sarà richiamato. E credo che lo sarà: lui come altri: ho dovuto lasciarne alcuni alla Under-21"



Nations League, si fa sul serio? "Siamo l'Italia, dobbiamo giocare bene. Sono fiducioso, penso che ci siano giocatori bravi. Nel mondo ci sono solo tre o quattro calciatori che vincono le partite da soli, credo che i nostri possano far bene"



Inter sacrificherà Gagliardini: non pensano alla Nazionale i club? "Ognuno ha i propri interessi. La mia speranza è che giochino. Credo che molti attualmente in panchina siano più bravi degli stranieri titolari"



Attaccanti, o Belotti o Immobile? "Gli attaccanti sono questi, speriamo che giochi anche Zaza. Poi valuteremo gli altri più giovani"



Chiamare i giovani un passo indietro? "Dobbiamo trovare soluzioni, ne parliamo solo perché dobbiamo. Ogni volta convochiamo qualcuno in più per conoscerlo"



Benassi? "Ha giocato in tutte le selezioni giovanili, lo abbiamo seguito. Bravo, con margine enorme di crescita come tanti altri della sua età"



La rete di Quagliarella? "Vorrei fargli un applauso per il gol, gioca benissimo da tanti anni"



Emergenza a centrocampo? "Cercheremo la soluzione tattica migliore, sicuramente abbiamo difficoltà in questo reparto. Pellegrini era stato tra i migliori nella scorsa stagione, Cristante sta giocando poco. Ci sono un po' di problemi"



Le Under fanno risultati buoni e poi il percorso si interrompe? "Se sono arrivati in finale, vuol dire che sono bravi. Le giovanili hanno sempre fatto bene, all'estero i giovani giocano: non si fanno problemi, dopo dieci partite sono giocatori che possono stare tranquillamente in prima squadra. Dobbiamo trovare coraggio"



Bernardeschi interno di centrocampo? "Considero la soluzione, può essere un ruolo congeniale alle sue caratteristiche"



Balotelli tornato in campo dopo la squalifica, avanti nelle gerarchie? "Doveva scontare tre giornate di squalifica, valuteremo come stanno fisicamente gli attaccanti. La squadra non sarà la stessa nelle due partite, in grado di vederla"



Perin non gioca ed è indietro nelle gerarchie? "Indubbiamente sì"



Campionato? "La Juventus sta dimostrando di essere ancora la più forte, ma a noi interessa vedere i giocatori italiani"



Le seconde squadre? "Una cosa nuova che si può migliorare. Chi non gioca in prima squadra almeno può trovare minutaggio a un certo livello"



Cosa mi aspetto da Belotti? "Spero torni a essere quello che è stato, gli infortuni lo hanno condizionato"



Verratti? "Ha avuto problemi, ci ho parlato una settimana e mi ha detto che sta meglio. Credo che dopo la sosta rientri"



Difesa? "Ci sono due partite in tre giorni all'inizio della stagione, è difficile che tanti giocatori possano giocare due partite in settantadue ore. Caldara non ha giocato ma lo scorso anno è stato tra i migliori, ha le qualità per esserci, così come Romagnoli. Contro la Francia, il primo è andato benissimo. Magari non ha la condizione fisica per farlo: quando uno è giovane, sopperisce"



Cosa mi incuriosisce di più? "Sono fiducioso, li ho visti anche a giugno. Vorrei vedere altre due partite buone, sono gare da vincere, voglio vedere se imporremo il gioco"



Quattro portieri perché c'è incertezza nel ruolo? "Volevamo chiamare anche Meret. Cragno sta giocando, è un buon estremo difensore e l'età giusta per giocare. Se Perin non gioca, un problema c'è"



Ho sentito Buffon? "L'ho sentito tempo fa. Tutti i giocatori che possono giocare sono chiamabili"



Ho pensato a De Rossi? "Ci ho parlato, è un calciatore importante e di esperienza, da usare durante le qualificazioni. Lui è a disposizione e non crea problemi. Non abbiamo bisogno di chiamarlo per conoscerlo"



Mi aspetto di trovare più in forma Balotelli? "Spero di vederlo abbastanza bene, forse non sarà al 100%. Dimagrito... otto o nove grammi (ride, ndr)".