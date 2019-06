Roberto Mancini ha parlato a Sky Sport del futuro della Nazionale: ''Il CT dell'Italia femminile Milena Bertolini merita grande rispetto per quello che sta facendo. Partecipare al Mondiale dopo tanti anni è bellissimo ed aver iniziato con una vittoria è stato ancora più bello. Sarri alla Juventus? Gli allenatori italiani che vanno all'estero fanno un'esperienza straordinaria. Sicuramente sarà un bene per il calcio italiano, Sarri torna ancora più preparato. Abbiamo ancora molto da lavorare e migliorare per avvicinarci alle grandi in Europa. Ogni partita facciamo uno step verso la crescita, abbiamo riportato entusiasmo e adesso dipende da noi: dobbiamo migliorare da qui all'anno prossimo fino agli Europei. Commisso? Lo conosco grazie a mio figlio. E' un grande appassionato di calcio e della nazionale, quindi credo che possa fare bene visto che per lui il pallone nutre una grande passione''.