Ecco le parole del ct dell'Italia Roberto Mancini dopo la vittoria contro l'Inghilterra:



"Vittoria importantissima, primo perché ci lascia tranquilli per il sorteggio, poi perché ci possiamo giocare le Final Four. Il modulo? Non conta il sistema, ma la voglia di attaccare l'avversario. Noi siamo giovani, è normale che soffriamo, ma ce la giochiamo con il nostro spirito e arrivare così all'ultima partita ci ripaga della sofferenza degli ultimi mesi"