A trionfare nella categoria Uomo dell'anno ai Gazzetta Awards è stato Roberto Mancini: il c.t. della Nazionale ha conquistato 11 vittorie consecutive facendo meglio di un mostro sacro come Vittorio Pozzo. Queste le sue parole dopo la premiazione: "L’Italia non è la favorita agli Europei 2020, ha tempo di migliorare. E’ stato un anno bellissimo e più di così non potevamo fare. Non partiamo da favoriti agli Europei, ci sono altre nazionali più quotate ma noi abbiamo tempo per migliorare. Il gruppo in cui l’Italia è stata sorteggiata non è semplice come si dice e ci sarà tanta pressione su di noi perché giochiamo all’Olimpico di Roma. Under 23? Non abbiamo giocatori di talento straordinario come Totti o Del Piero ma abbiamo giocatori molto bravi tecnicamente che hanno trovato un buon feeling tra loro. Balotelli? Ha grande talento ma dipenderà da lui nei prossimi sei mesi”.