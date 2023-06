L'Italia di Roberto Mancini, impegnata la prossima settimana in Olanda per le semifinali di Nations League, comincia la sua preparazione perdendo due pezzi importanti della rosa dei pre-convocati. Infatti, oltre a Zaniolo - che arriverà nelle prossime ore - gli Azzurri hanno perso Domenico Berardi - alle prese con un problema al flessore della coscia destra - e Matteo Pessina. I due giocatori non sono saliti a bordo dell'aereo che trasportava la squadra a Cagliari e sono stati esonerati dalla convocazione, consentendogli di ritornare nelle rispettive sedi d'appartenenza.