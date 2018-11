Roberto Mancini prosegue gli esperimenti in vista della sfida di Nations League contro il Portogallo a 'San Siro', per la quale sono attesi oltre 62.000 spettatori. Il Commissario Tecnico ha provato, a Coverciano, alcune soluzioni per sostituire l'infortunato Federico Bernardeschi, che ha abbandonato il Centro Tecnico nella giornata di martedì dopo un risentimento muscolare.



Se nei giorni scorsi era stato provato Ciro Immobile al centro dell'attacco, nell'allenamento odierno il tecnico ha inserito anche Domenico Berardi nelle rotazioni, stavolta da falso nove. Il calciatore del Sassuolo entra dunque in lizza per un posto con l'attaccante biancoceleste, per comporre il reparto offensivo con Insigne e Chiesa. Donnarumma in porta; Florenzi, Bonucci, Chiellini e Biraghi in difesa; Jorginho, Verratti e Barella a centrocampo. Così dovrebbe comporsi l'Italia.