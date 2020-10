L'Italia si prepara alla terza giornata di Nations League. Dopo la goleada contro la Moldavia in amichevole, domenica sera gli Azzurri sono impegnati sul campo della Polonia. Dove due anni fa, il 14 ottobre 2018, Biraghi decide la sfida al novantesimo. Ora il doppio obiettivo è difendere il primo posto solitario nel gruppo 1 del girone A e salire ancora nel ranking Fifa, in vista del sorteggio per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar.



Roberto Mancini (12 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 14 gare ufficiali con 40 gol fatti e 5 subiti) è pronto a rilanciare nella formazione titolare diversi big, lasciati a riposto mercoledì scorso a Firenze. Nell'ultimo allenamento svolto oggi a Coverciano prima della partenza con un treno-charter per Venezia, da dove sabato mattina c'è il volo per Danzica, il ct ha provato Donnarumma in porta; Florenzi, Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri in difesa; Verratti, Jorginho e Barella a centrocampo; Lorenzo Pellegrini, Immobile e Chiesa o Kean in attacco.