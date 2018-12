Roberto Mancini, ct della nazionale italiana, ha parlato di Fabio Quagliarella: "Noi abbiamo intrapreso la strada dei giovani per cercare di rifare una Nazionale un po' diversa. I giovani però bisogna aspettarli e abbiamo bisogno anche di giocatori d'esperienza: noi ne abbiamo qualcuno. Nel caso di Quagliarella faccio un esempio: se arriviamo all'Europeo e Quagliarella è il capocannoniere del campionato di Serie A uno come lui può essere utile. In questa fase l'importante è che la squadra riesca a giocare molto e a creare molto".