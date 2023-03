Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro Malta: "Lavorare è una parola grossa perché tempo non c'è, abbiamo tempo solo per farli recuperare e per preparare qualcosina, tempo non ce n'è".



CRISTANTE - "Sta con noi da sempre, gioca lì, gioca mezzala. Può farlo tranquillamente. Ci sono altri giocatori che in questa tornata non c'erano e che ritorneranno, non c'è nessun problema a centrocampo".



RETEGUI - "È un goleador, lo conoscevamo e lo sapevamo. Ha il fiuto del gol, deve lavorare molto perché è giovane e deve conoscere il calcio europeo, non è facile in cinque giorni".



GOL CENTROCAMPISTI - "Mi spiace non aver fatto giocare Frattesi, è un giocatore importante e purtroppo oggi non sono riuscito a farlo entrare".



GIUGNO - "Diciamo sempre le stesse cose, stiamo diventando logorroici. Dobbiamo solo lavorare e fare le cose giuste".