Lunedì il ct dell'Italia, Roberto Mancini annuncerà la lista dei convocati per la trasferta in Grecia (8 giugno ad Atene) e il turno casalingo con la Bosnia (11 giugno a Torino). Due gare valevoli per le qualificazioni a Euro 2020. Secondo la Gazzetta dello Sport, in attacco il granata Andrea Belotti è favorito sul laziale Ciro Immobile e sarà preferito anche a Mario Balotelli, ancora escluso. Confermati Kean, Quagliarella e Pavoletti.



Portieri: Donnarumma, Sirigu, Cragno.

Difensori: Biraghi (Lazzari), Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Emerson Palmieri, Florenzi, Izzo, Mancini (Acerbi), Romagnoli, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Jorginho, Pellegrini, Sensi (Baselli, Gagliardini), Verratti, Zaniolo.

Attaccanti: Belotti (Immobile), Bernardeschi, Chiesa, El Shaarawy, Insigne, Grifo (Politano), Kean, Pavoletti, Quagliarella.