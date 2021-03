Roberto Mancini, ct dell'Italia, parla a RaiSport del dualismo tra Immobile e Belotti: "Immobile-Belotti? Abbiamo queste tre partite e dovremo cambiare interpreti, per noi non cambia molto, si alterneranno. Kean? Non c'è stato nessun comportamento non adeguato, era veramente stanco, immagino sia dovuto all'affaticamento post-Covid e in accordo col PSG abbiamo deciso di non prenderci rischi".