Un ct travestito da professore. Presente tra gli studenti della 'Summer School' della Walter Tobagi, scuola di giornalismo dell'Università degli Studi di Milano, Roberto Mancini ha dichiarato: "In Italia c'è più pressione, della partita e dei suoi attori si discute per giorni e giorni, in Inghilterra la si esaurisce più in fretta. In Turchia e in Russia, il calcio è seguito, ma non certo come da noi" riporta il Corriere della Sera. "In Inghilterra i tabloid tendono a soffermarsi sulla vita privata dei protagonisti nello sport: ma non è poi così fastidioso...Sicuramente in Italia si parla, si scrive e si legge di calcio molto di più...".



SULLE SCELTE DA CT - "Non mi faccio condizionare da nessuno. Studio, analizzo, rifletto e deciso io, perchè l'allenatore è un uomo solo: sento però il peso delle mie scelte, so che farò soffrire qualche giocatore, escludere qualcuno non è mai facile. A volte già penso alle convocazioni per gli Europei di giugno...".



SUI PROCURATORI - "Con me mai nessuno si è azzardato a dirmi qualcosa".



SUL RAZZISMO - "Le persone stupide sono ovunque, difatti non è un problema solo italiano, ma una soluzione bisognerebbe trovarla".



SUL VAR - "Cosa volete che vi dica, sono un po' vintage, lo ammetto. Non mi piaceva all'inizio, ora devo riconoscere che il Var aiuta molto l'arbitro, cercando la precisione".