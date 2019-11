Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta 9-1 contro l'Armenia delle possibili rivali all'Europeo: "Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio e Germania si stanno un po' preoccupando? Non lo so. Io dico che sono più forti perché sono più avanti di noi nel lavoro. La Francia ha vinto il Mondiale ed è giovane. La Spagna uguale. Il Belgio negli ultimi 5-6 anni ha sfornato una serie di giocatori straordinari. Poi credo che per gli altri è meglio affrontare qualcun altro rispetto all'Italia, per il passato che ha".