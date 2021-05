Da una parte glida preparare, l'evento slittato di un anno ma che tuttaaspetta, dall'altra un rinnovo sul tavolo, conche lo vuole con sé ancora a lungo. Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, entra nella fase calda della sua avventura Azzurra: dopo un'ottima Nations League, dopo un cammino netto e senza intoppi, con una crescita costante di una selezione che sembra un club, il ct è pronto per la grande occasione.Da 23 a 26 elementi da convocare: l'apertura della Uefa a 3 slot apre al commissario tecnico più possibilità. Da, passando per, tante sono le certezze. Ma, come ogni competizione iridata esige,. E, tra queste, spunta un nome che tenta Roberto, che ha sempre dichiarato di prendere in considerazione l'eventuale uomo on fire in prossimità degli Europei: il nome è quello di Giacomo. 3 gol nelle ultime 3 partite, 4 nelle ultime 7, il classe 2000 del, club in cui è cresciuto e del quale ha già indossato la fascia da capitano, può essere la sorpresa Azzurra, come Paolonel 1978, in Argentina.- Scelte di campo da una parte, scelte di mercato dall'altra, scrivevamo. E infatti,, presidente della Figc, è pronto a offrire aun lungo rinnovo, fino al 2026, comprendendo il ct anche per le prossime competizioni: Euro 2024 in Germania e Mondiale 2026 negli States.