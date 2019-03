Dopo la vittoria per 2-0 contro la Finlandia, il commissario tecnico della Nazionale Mancini ha parlato alla Rai: “Partita non facile, hanno messo 5 difensori, è stata più difficile. Un po’ contratti all’inizio, molto meglio nella ripresa. Immobile deve star tranquillo, quando l’attaccante cerca il gol non arriva, poi arriveranno. Nel primo tempo aveva 7 giocatori attorno, doveva cercare meglio lo spazio, ma nel complesso è stata un’ottima partita. Kean è giovane, deve lavorare tanto, ha margini enormi di miglioramento, dipende da lui. Io coi giovani? Non è difficile, Zaniolo era emozionato alla fine, lui e Kean hanno grandi qualità. Dobbiamo lavorare molto, a volte facciamo errori, non è facile trovarsi dopo 5 mesi, bisogna lavorare sodo, tutte le partite sono difficili”.



Sui cambi con il Liechtenstein. "Vediamo le condizioni, è praticamente dopodomani. Qualcosa ci sarà, per dare un po' di freschezza".



Su Verratti. "Da quando ci sono io ha sempre giocato bene, è molto tecnico e si trova bene con Jorginho. Forse avevano giocato solo una volta, contro l'Argentina. Tecnicamente è di livello superiore, è straordinario quando ha la palla, sono contento per lui".



Su Kean prima punta. "Lui lo è, è il suo ruolo. Poi è giovane, può lavorare così senza nessun problema. Loro erano molto chiusi, abbiamo trovato pochi spazi, è stato devastante nella seconda frazione. Poi tra 3-4 anni no. Ora è spensierato, forse è la sua forza in questo momento". Su Kean come nuovo Balotelli. "Li trovo tutti io, eh? Ahahah, potrebbero però giocare insieme, Kean è ancora giovane, può giocare da esterno di destra o sinistra. Ha qualità enormi, è fisicamente devastante, deve crescere".



Su Immobile. "Di critiche non ce ne sono, poi per un attaccante quando cerca con ansia il gol... magari è il momento che non arriva. Lui deve stare tranquillo, ha preso la palla quasi in difesa e poi l'ha imbucata per Kean".



Su Quagliarella. "Sta facendo bene da un po' di tempo. Ha sempre lavorato bene, arrivare alla sua età ed essere nelle sue condizioni... è entrato in un momento dove le maglie erano un po' più larghe. Nel primo tempo era un po' più difficile. Hanno cambiato il sistema di gioco dopo 20 partite, nel primo tempo erano molto stretti".



Sul centrocampo. "All'inizio abbiamo fatto fatica a salire, ma poi abbiamo trovato le distanze. Dopo quattro mesi è anche normale".