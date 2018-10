Formazione confermata, almeno stando all’ultimo giorno di ritiro a Coverciano. Roberto Mancini non cambia e testa il 4-3-3 dal ‘tridente leggero’ con Barella e Biraghi ancora titolari.



Mattinata di seduta video, pomeriggio sul campo tra prove tattiche e schemi su palla inattiva. Da domani, in Polonia, gli ultimi accorgimenti. E chissà che il CT non possa sorprendere, magari a centrocampo. Emerson e Criscito sono stati provati tra le riserve, dunque Biraghi sembra potersi guadagnare la conferma, così come Barella.