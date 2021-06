Claudio Marchisio, ex centrocampista di Juve e Nazionale, parla a Rai Sport, dicendo la sua sul centrocampo dell'Italia: "Il nostro centrocampo non ha nulla da invidiare a quello della Francia. È vero, la Francia ha Kanté che è campione d'Europa, ma noi abbiamo Jorginho. Chiaro che ogni partita fa storia a sé, ma noi siamo completi. Quando non c'era Verratti, Locatelli ha fatto benissimo, Pessina lo stesso".