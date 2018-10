Non è sceso nessuno sui terreni di gioco di Coverciano, ma la sala video era gremita. Roberto Mancini e i calciatori azzurri preparano con lo studio tattico la partita contro la Polonia in Nations League. Una gara da dentro o fuori per la selezione di Brzeczek, reduce dalla sconfitta per 2-3 con il Portogallo: Piatek ma non solo sotto i riflettori. L'Italia, però, è consapevole che dalla sfida di Chorzow passa molto anche del proprio futuro.