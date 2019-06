L'attaccante dell’Italia femminile Ilaria Mauro ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Cina: "Hanno segnato Barbara, Aurora e Cristiana, ovviamente mi farebbe piacere fare gol nella prossima partita, ma siamo un gruppo talmente unito che non conta chi gioca o segna, l’importante è dare il 100% in allenamento. Poi starà alla Ct decidere chi mandare in campo, di solito che lo comunica poche ore prima della gara. Davanti abbiamo caratteristiche diverse. A me piace fare la guerra, proteggere la palla, mentre Giacinti è veloce e sa rendersi pericolosa in contropiede sui lanci di Giugliano, come succede al Milan. Sabatino invece è la nostra Inzaghi d’area di rigore”.



Spazio poi al passato e ai primi passi nel mondo del calcio: “Ho iniziato a giocare sulla fascia destra perché ero molto magra e correvo tanto, mi sembrava di volare. Poi al Tavagnacco sono diventata una punta centrale e da lì è cambiato tutto. Nel 2013 mi sono trasferita in Germania, ci ho giocato tre anni ed è un’esperienza che rifarei. Ho faticato perché allora c’era una grande differenza fra il nostro calcio e il loro, ma lì ho capito come ci sia allena da professioniste”.



Infine chiusura dedicata alla prossima avversaria, la Cina, e all’obiettivo quarti di finale: “La Cina è un’avversaria molto ostica, nel girone ha giocato tre partite molto buone. Sono piccoline e molto rapide. Queste squadre ci mettono sempre in difficoltà, ma troveremo il modo di batterle. Siamo molto concentrate, andare ai quarti sarebbe una cosa allucinante".