Italia-Moldavia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Tutte le informazioni su Italia-Moldavia: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

A Reggio Emilia, gli Azzurri di Luciano Spalletti devono immediatamente riprendere il cammino nelle Qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo, dopo la cocente sconfitta per 3-0 contro la Norvegia. La Nazionale, ricordiamo, è inserita nel Gruppo I insieme alla Norvegia con Israele, Estonia e Moldavia.Solo la prima classifica nel girone accederà direttamente alla fase finale dei Mondiali, mentre la seconda dovrà giocare i playoff.

Partita : Italia-Moldavia

: Italia-Moldavia Data : lunedì 9 giugno 2025

: lunedì 9 giugno 2025 Orario : 20.45

: 20.45 Canale tv : Rai 1

: Rai 1 Streaming: RaiPlay

G.Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct: Luciano SpallettiAvram; Cojocaru, Posmac, Baboglo, Mudrak, Reabciuk; Caimacov, Motpan, Rata, Ionita; Nicolaescu . Ct. Serghei Clescenco- La sfida tra Italia e Moldavia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 (canale numero 1, 501 HD del Digitale Terrestre e 5001 del decoder di Sky).

- Italia-Moldavia sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay collegandosi al sito o scaricando l'app per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.- I telecronisti Rai di Norvegia-Italia saranno Alberto Rimedio e Lele Adani.