ITALIA-MOLDAVIA



Sirigu 6,5: pronto sullo 0-0 su una conclusione potente di Namasco. La porta dell'Italia ha le sue certezze a tutti i livelli.

(dal 21' st. Cragno sv)



Lazzari 6,5: spina nel fianco della molle squadra moldava, propizia il 5-0, sfiora un altro assist. Velocissimo, fa quello che vuole.



Mancini 6: attento, si allarga andando a formare una difesa a 3 con Acerbi e Biraghi quando Lazzari spinge.



Acerbi 6: suo il lancio per l'autogol di Posmac che trova Caputo. Un attimo di apprensione sullo 0-0 con l'occasione moldava di Nicolaescu.



Biraghi 6,5: più guardingo del solito, mezzo voto in più perché trova Ciccio Caputo con l'assist del 2-0.

(dal 21' st Emerson Palmieri 6: suo il lancio che innesca il sesto gol, quello di Berardi)



Locatelli 7: meglio con l'Olanda che oggi, fa il suo, intendendosela bene con l'altro ex Milan Cristante. Ordinato e preciso, non illuminante ma costante.



Cristante 7,5: torna nel ruolo delle giovanili, quello di regista. Momento difficile alla Roma, trova il gol dell'1-0, il primo in Nazionale, con un bel colpo di testa ad anticipare tutta la difesa, poi l'assist delizioso per El Shaarawy e il lancio per Lazzari nel secondo gol dell'attaccante dello Shanghai Shenhua. Boccata d'ossigeno.

: nella sua nuova casa, il Franchi, prima ci prova da fuori, poi disegna, da calcio d'angolo, l'assist tagliato per Cristante. Dà qualità alla manovra, sfiora un gran gol nella ripresa.(dal 21'st: duetta bene con Lazzari: lui si accentra, il laziale spinge. Dei tre davanti è quello che fa il lavoro più oscuro, ma alla fine arriva anche la gioia personale del primo gol in azzurro.(dal 30' st: prima manda in porta El Shaarawy, poi da attaccante vero si muoe sulla linea del fuorigioco e fa 2-0. Magic moment per l'attaccante del Sassuolo, al debutto assoluto in Nazionale. Ed è il più anziano della storia azzurra a segnare al debutto coi suoi 33 anni e 62 giorni.(dal 30' st: doveva tornare a Roma, si accontenta dell'Italia. Capitano, segna due gol: il primo di classe, il secondo da opportunista. E abbraccia Mancini per la fiducia.(dal 21' st: entra bene l'esterno del Friburgo. Prima la conclusione, poi l'assist per Berardi): non per la vittoria in sé, l'avversario è modesto, ma perché quando un allenatore riesce a ottenere sempre lo stesso gioco cambiando tutti gli interpreti vuol dire che il suo lavoro lo sta facendo. E anche alla grande. Cambiando i giocatori la filosofia è la medesima. Così anche la strada. Che è quella giusta. L'abbraccio di El Shaarawy testimonia che tutti, anche chi gioca meno, è dalla parte del Mancio.Koseliev 5,5( dal primo st Namasco 5,5)Platica 4,5Craciun 5(dal primo st Mudrac 5)Posmac (4,5)Armas 5Marandici 5(dal primo st Reabciuk 5,5)Rata 5Carp 5Ionita 5Suvorov 5(dall'1 st Cociuc 5)Nicolaescu 7(dal 34' st Milinceanu 5,5)all. Firat 5