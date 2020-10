Primo test amichevole per l'Italia di Roberto Mancini che questa sera al Franchi di Firenze scenderà in campo contro la Moldavia. Un test inizialmente in programma a Parma, ma spostato a Firenze per limitare al massimo gli spostamenti degli Azzurri. Tante le novità attese di formazione dove Mancini dovrebbe preservare tanti dei suoi big, come ad esempio Federico Chiesa che ormai nella sua ex-città non è più ben visto, e lanciare alcuni esperimenti come l'esordio di Ciccio Caputo in azzurro.



DOVE VEDERLA - La gara con fischio d'inizio alle ore 20.45 sarà trasmessa in chiaro da Rai 1 e Rai 1 HD.



PROBABILI FORMAZIONI -

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy.

MOLDAVIA (5-4-1): Coselev; Platica, Mudra, Posmac, Armas, Reabciuk; Rata, Carp, Epureanu, Ionita; Damascan.