Torna in campo l'Italia di Mancini, dopo la vittoria convincente ad Amsterdam, contro l'Olanda, in Nations League, firmata Nicolò Barella. Test match, questa sera, alle 20.45, contro la Moldavia allo stadio Artemio Franchi, con gli Azzurri che vogliono proseguire nella propria striscia da imbattuti: ​12 vittorie nelle ultime 13, un pareggio, proprio contro la Bosnia, con 8 delle ultime 9 partite per Euro 2020 con Immobile e compagni che hanno segnato almeno 3 gol, vincendo con un margine di 3 reti nelle ultime 3 per gli europei.



GLI AVVERSARI - Striscia negativa, invece, per la Modavia, che ha perso 9 delle ultime 10, pareggiando la restante, nno segnando neanche un gol in 7 dei 9 ko. Inoltre, gli uomini di Engin Firat hanno segnato un solo gol nelle ultime 6 trasferte.



I SINGOLI - Nicolò Barella ha segnato il gol della vittoria contro l'Olanda ed è a quota 4 con gli Azzurri: tutti arrivati nel primo tempo; Ion Nicolaescu ha segnato l'unico gol della Moldavia nelle ultime tre partite.



ITALIA-MOLDAVIA 2-0





FORMAZIONI UFFICIALI

Italia: Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy.



Moldavia: ​Koselev; Platica, Craciun, Posmac, Armas, Marandici; Rata, Carp, Ionita; Suvorov; Nicolaescu.