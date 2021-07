. Non solo perché è tornata a vincere un Europeo dopo 53 anni, non solo perché non aveva mai segnato così tanto in una fase finale di una competizione internazionale, non solo perché ha mandato di traverso una festa che l'Inghilterra sembrava essersi già apparecchiata: la, infatti, diventa la squadra che ha incassato più soldi di premi Uefa nella storia dell'Europeo, superando il, che ha vinto la penultima edizione contro la Francia.Complessivamente, in tutto,Vincendo Euro2020, che con lo slittamento di un anno causa covid ha bruciato parte del fatturato del torneo (circa il 25% del totale), l'Italia ha incassato il massimo possibile,, diventando, appunto, la squadra che ha incassato di più in premi Uefa nella storia dell'Europeo. Una percentuale di questa somma andrà in premi ai giocatori, che incassano 250mila euro a testa (in caso di secondo posto sarebbero stati 200mila, 150mila per la semifinale e 80mila per i quarti).Per quanto riguarda i premi ai giocatori: gli inglesi, sconfitti in finale dall'Italia, avrebbero peso 540mila euro a testa, mentre il435mila, poco più della Spagna, che avrebbe dato ai suoi giocatori 400mila euro a testa.